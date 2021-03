Xbox One e Series X/S: il nuovo browser consente di giocare a Google Stadia!

Stando a quanto sottolineato dai giornalisti di The Verge il nuovo browser Edge Chromium per Xbox One e Series X/S, attualmente in fase di testing insieme al prossimo aggiornamento firmware delle console Microsoft, consente l'accesso all'esperienza in game streaming di Google Stadia.

I partecipanti al segmento Alpha Skip Ahead del programma Xbox Insider che stanno ricevendo in anteprima il nuovo firmware per console Xbox riferiscono, appunto, la possibilità di utilizzare l'ultima iterazione di Edge Chromium per accedere al sito online di Google da cui è possibile fruire i servizi in game streaming di Stadia.

I primi utilizzatori confermano la presenza di molte delle funzioni offerte dal browser su PC, come la sincronizzazione dei dati, le app, le estensioni, la cattura dello schermo, la modalità lettura e i parametri necessari per sbloccare funzionalità multimediali evolute come quelle richieste per ricevere il flusso di dati in streaming di Google Stadia.

I numerosi bug segnalati da chi sta testando Edge Chromium per Xbox, però, potrebbero suggerire la rimozione di alcune funzioni nella versione che sarà distribuita con il prossimo aggiornamento di sistema di Xbox One e Series X/S. C'è poi la possibilità (remota ma da prendere comunque in considerazione) del blocco volontario delle funzioni di accesso a Google Stadia da parte di Microsoft, in ragione del supporto della propria piattaforma in streaming di xCloud.