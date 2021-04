Xbox One e Series X/S, ecco l'update di aprile: novità su Obiettivi e velocità di download

Dopo essersi premurata di lanciare la Beta di xCloud su PC Windows 10 e sistemi iOS, Microsoft volge il proprio sguardo in direzione dell'utenza console e rende disponibile il nuovo aggiornamento firmware di Xbox One e Xbox Series X/S. Scopriamo le modifiche e le aggiunte previste dall'Update di aprile.

Nell'ottica del "perfezionamento costante dell'esperienza utente e dell'introduzione di funzionalità sempre innovative", il Team Xbox ha deciso di apportare delle modifiche agli elementi che compongono l'interfaccia di Xbox One e Series X/S per fare spazio a nuovi strumenti che facilitano il gaming cooperativo su Xbox Game Pass e la consultazione degli Obiettivi Sbloccabili.

Le nuove schermate integrano dei moduli per monitorare gli Achievement ottenuti nel corso dell'ultimo mese e classifiche comparative con gli Obiettivi sbloccati dai propri amici: tale funzione viene implementata anche nell'app Xbox ufficiale e, col tempo, verrà estesa per aggiungere altre schede informative e opzioni per personalizzare l'esperienza.

Contestualmente all'arrivo del nuovo update firmware di Xbox One e Series X/S, Microsoft implementa anche dei nuovi moduli nella scheda di Xbox Game Pass per favorire la condivisione dell'esperienza di gioco tramite la visualizzazione di consigli e raccolte tematiche: in questo modo, l'utenza iscritta al servizio può sfogliare in maniera più agevole e "mirata" l'ampio catalogo in base ai propri gusti.

L'ultima novità dell'aggiornamento di aprile delle console verdecrociate è già stata anticipata dagli stessi progettisti e tester dell'azienda di Redmond e porta in dote l'aumento della velocità di download su Xbox One e Series X/S tramite il tasto "Sospendi", una funzione che blocca ogni processo in esecuzione (compresa la "sospensione temporanea" dei giochi gestiti dal Quick Resume) per dare priorità alla velocità di scaricamento dei giochi da Xbox Store e dei relativi update.