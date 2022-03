Xbox Series X/S, ecco l'Update Firmware di Marzo: Pin per Quick Resume tra le novità

Dalle colonne di Xbox Wire, i rappresentanti di Microsoft ci informano dell'avvenuta partenza del rollout dell'aggiornamento firmware di marzo 2022 per Xbox One e la famiglia di console Xbox Series X/S. L'ultimo update porta con sé diverse migliorie e funzioni inedite: scopriamole insieme.

La prima e, forse, più importante innovazione apportata dall'ultimo aggiornamento del software di sistema delle piattaforme verdecrociate riguarda la richiestissima funzione che consente ai possessori di Xbox Series X o Series S di 'bloccare' fino a due giochi in Quick Resume. Installando l'update firmware di marzo 2022 si potranno quindi scegliere uno o due videogiochi da mantenere in pianta stabile nella memoria ad accesso iper-veloce utilizzata dal sistema Quick Resume di Xbox Series X/S per riavviare in pochissimi secondi la partita anche dopo il completo spegnimento della console.

Sempre grazie all'aggiornamento firmware di marzo 2022, tutti i giocatori Xbox One e Xbox Series X/S possono rimappare la funzione "Condividi" modificando liberamente il nuovo pulsante (o combinazione di pulsanti) da utilizzare in sostituzione del tasto Share. La nuova funzione è accessibile anche ai giocatori PC che utilizzano un controller Xbox in ambiente Windows.

L'update firmware porta in dote anche una nuova procedura guidata per la configurazione audio dei dispositivi connessi in HDMI, con ulteriori funzioni per impostare il volume, il formato audio adottato e compiere tutte le verifiche sull'hardware connesso alla console e alla TV.