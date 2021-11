Xbox One e Series X/S, Update di Novembre: accessibilità, audio e latenza dei controller

Non bastasse l'arrivo di Xbox Cloud Gaming su console, Microsoft annuncia l'avvenuta pubblicazione dell'Update di Novembre per Xbox One e Series X/S. L'aggiornamento di sistema apporta tutta una serie di migliorie e ottimizzazioni all'ecosistema di piattaforme e applicazioni Xbox: scopriamole insieme.

Con il nuovo firmware delle console verdecrociate, la casa di Redmond tiene fede alla promessa fatta a ottobre con il miglioramento delle opzioni di accessibilità su Xbox One e Series X/S provvedendo alla revisione del proprio Store e del menù di personalizzazione della dashboard.

Oltre alla preannunciata introduzione delle Tab di Accessibilità nei giochi in catalogo su Microsoft Store, l'azienda americana sottolinea come l'aggiornamento di novembre faccia da apripista a ulteriori opzioni di accessibilità che verranno implementate a breve con le Impostazioni Rapide delle console Xbox, l'aggiunta di Filtri Colore per i daltonici e ipovedenti e la capacità di attivare la Modalità Notturna per tarare la luminosità di tutti gli elementi dell'interfaccia. L'ultimo aggiornamento introduce anche una nuova serie di parametri per gestire l'audio in situazioni che prevedono, ad esempio, la necessità di azzerare il volume degli speaker della TV o delle casse del proprio impianto surround mentre si utilizzano delle cuffie.

Non mancano poi degli ulteriori interventi legati alla condivisione di screenshot e video ingame direttamente dall'applicazione Xbox per sistemi mobile e l'aggiornamento del firmware dei controller Xbox One wireless (Bluetooth), Xbox Elite Series 2 e Xbox Adaptive per introdurre la tecnologia Dynamic Latency Input già integrata nei pad Xbox Series X/S ufficiali.