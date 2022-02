Xbox One e Series X/S: l'ultimo update semplifica gli streaming su Twitch

Con l'ultimo aggiornamento "silenzioso" della dashboard di Xbox One e Xbox Series X/S, Microsoft integra Twitch nella Guida richiamabile a schermo da console Xbox e, così facendo, semplifica le operazioni necessarie per effettuare streaming.

Dalle colonne di Xbox Wire, la casa di Redmond invita così tutti gli utenti Xbox a servirsi di questa nuova funzionalità che facilita le operazioni necessarie per acquisire e condividere su Twitch il flusso video delle proprie partite.

Per poter avviare uno streaming, basterà quindi collegare i propri account Twitch e Xbox Live scansionando il codice QR con un dispositivo mobile iOS e Android e, completata questa operazione, richiamare a schermo la Guida della dashboard di Xbox One o Series X/S e cliccare sul pulsante "Vai in Diretta Ora".

L'integrazione di Twitch con la dashboard e la guida di Xbox One e Series X/S semplifica anche le operazioni necessarie per connettere l'auricolare o la webcam, con parametri customizzabili da un apposito pannello delle opzioni per impostare, ad esempio, la risoluzione e il bitrate degli streaming.

A chi ci segue, ricordiamo che nel giugno del 2020 Microsoft ha annunciato la chiusura di Mixer e provveduto, dal mese successivo, a rimuovere la relativa app per effettuare streaming da console Xbox.