Xbox One: Sniper Elite V2, Driver San Francisco e Far Cry 2 sono ora retrocompatibili

Come confermato danelle scorse ore,si aggiungono da oggi alla già folta lista di videogiochi retrocompatibili con Xbox One.

In attesa che Far Cry 5 faccia il suo debutto durante il prossimo mese di marzo, i giocatori Xbox One possono dunque rivivere le gioie del passato rituffandosi nell'Africa dipinta in Far Cry 2.

Driver: San Francisco, altro titolo targato Ubisoft, è un capitolo atipico della sua serie di appartenenza: grazie all'introduzione della meccanica dello "Shift", i giocatori saranno in grado di controllare di volta in volta un'auto sempre diversa tra quelle che sfrecceranno all'interno della città di San Francisco.

Sniper Elite V2, invece, mette il giocatore nei panni di un cecchino professionista, Karl Faireburne, impegnato a combattere un gruppo di scienziati nazisti coinvolti nel German V-2 rocket program.

Come di consueto, se già possedete i sopracitati titoli, li ritroverete inseriti direttamente nella vostra libreria di Xbox One; in caso contrario potrete decidere di acquistarli tramite le pagine dell'Xbox Store. Cosa ne pensate di queste new entry? Tornerete a giocare qualcuna di queste vecchie conoscenze?