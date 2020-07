Xbox One Stelle d'Estate: partono i saldi con sconti e bonus su molti giochi

Dopo aver tolto l'app Mixer da Xbox One, Microsoft lancia ufficialmente i saldi Stelle d'Estate, una promozione che offre tantissimi sconti e degli interessanti bonus per l'acquisto dei videogiochi Xbox One presenti nello store digitale della casa di Redmond.

In vista dell'evento Xbox Series X del 23 luglio, Microsoft offre così l'opportunità ai propri utenti di puntare i riflettori sui migliori titoli presenti su Xbox Store, tra kolossal tripla A e progetti sviluppati dalle software house indipendenti attraverso il programma ID@Xbox.

Ogni settimana, la casa di Redmond promette di aggiungere nuovi giochi alla lista delle offerte. Per tutta la durata dell'evento promozionale Stelle d'Estate, spendendo almeno 50 euro per l'acquisto dei giochi digitali in offerta sarà possibile ricevere un buono regalo da 5 euro, con la possibilità di raddoppiare il bonus e portarlo a 10 euro decidendo di spendere 50 euro se si è abbonati a Xbox Game Pass Ultimate.

Attraverso il programma Microsoft Rewards, oltretutto, sarà possibile guadagnare 5.000 Punti Rewards spendendo almeno un minimo di 45 euro per i giochi Stelle d'Estate (Summer Spotlight nella sua controparte inglese), come Superhot Mind Control Delete, Ooblets, Detroy All Humans! Remake e Rock of Ages 3. La promozione è già attiva da oggi, 21 luglio, e lo sarà fino alla sera del 31 agosto 2020.