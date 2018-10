Xbox One: il supporto mouse e tastiera ora disponibile per i membri Insider

A meno di un mese dall'ultimo aggiornamento software, Microsoft ha reso disponibile per i membri Xbox Insider il firmware che introduce il supporto a mouse e tastiera su Xbox One. L'update è online da qualche ora solo per gli utenti che fanno parte del Ring Preview Alpha, per tutti gli altri l'aggiornamento è previsto a novembre.

Al momento non è stata pubblicata la lista completa dei cambiamenti che porterà questa patch al di là di migliorie generali e correzione di alcuni bug inerenti anche alla visualizzazione agli Avatar recentemente introdotti.



Tra i cambiamenti apportati citiamo:

La barra di ricerca lncuderà più informazioni rendendo più facile che mai trovare il gioco che si sta cercando

Risolti vari problemi di navigazione ne I Miei Gochi e App che rendevano impossibile per alcuni utenti selezionare alcuni elementi nella loro raccolta

È stato risolto l'arresto anomalo di alcuni giochi o dell'app YouTube riscontrato da alcuni utenti

È stato introdotto il supporto a mouse e tastiera per alcuni giochi

Il supporto alle nuove periferiche sarà interamente a discrezione degli sviluppatori di ogni gioco. Non sarà quindi possibile utilizzarle con titoli che sono stati pensati per essere giocati esclusivamente con il controller. Warframe sarà il primo gioco che permetterà l'utilizzo di mouse e tastiera. Vi ricordiamo che l'aggiornamento Xbox One sarà disponibile per tutti gli utenti a novembre. Informazioni più dettagliate verranno fornite nelle prossime settimane, presumibilmente nel corso dell'X018 Fan Fest in programma a Città del Messico il 10 e 11 novembre.