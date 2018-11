Xbox One: supporto a mouse-tastiera e ricerca migliorata nel nuovo update

Microsoft ha pubblicato l'atteso aggiornamento di novembre di Xbox One che introduce una delle funzionalità più richieste dai giocatori, ovvero il supporto a mouse e tastiera.

In questo modo, gli sviluppatori saranno liberi di abilitare questo sistema di controllo nei loro giochi, mettendo a disposizione dei giocatori maggiore libertà di scelta. Fortnite è uno dei primi titoli in assoluto a supportare questa funzionalità. Il battle royale di Epic Games include anche un sistema di matchmaking che accoppia i giocatori in base alla periferica di input utilizzata, per garantire partite il più possibile equilibrate. Un altro titolo a supportare mouse e tastiera fin da subito è Warframe. A novembre si uniranno Bomber Crew, Deep Rock Galactic, Strange Brigade, Vermintide 2, War Thunder e X-Morph Defens. In futuro toccherà anche a Children of Morta, DayZ, Minion Master, Moonlighter, Vigor, Warface e Wargroove.

In aggiunta a ciò, il nuovo aggiornamento di Xbox One ha migliorato il supporto a Cortana e ha potenziato la ricerca. D'ora in avanti, verranno inclusi anche i risultati relativi ai giochi pronti per essere installati e quelli inclusi nei cataloghi di Xbox Game Pass e EA Access. Si segnala, infine, la pubblicazione dell'app Amazon Music, che permette a tutti gli abbonati ad Amazon Music Unlimited di ascoltare la propria musica preferita sulla console.