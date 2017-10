Xbox One: svelati nuovi dettagli sul sistema dei doni

Con il nuovodiriservato agli insider, alcuni utenti stanno provando in anteprima il nuovo sistema dei doni, attraverso il quale sarà possibile regalare i giochi ai propri amici su. Mike Ybarra è intervenuto sull'argomento per fornire nuovi dettagli sulla feature.

Il vice presidente della divisione Xbox Mike Ybarra è intervenuto su Twitter per chiarire alcuni punti sul sistema dei doni. Prima di tutto apprendiamo che i token dei doni non spariranno nel tempo, quindi se regalate un gioco a un amico che non controlla spesso i messaggi, non ci sarà il rischio che non arrivi a riscattarlo in tempo.

In secondo luogo, Ybarra ha spiegato cosa succede se regalate un gioco a un amico che già lo possiede: il destinatario del dono potrà decidere di regalare a sua volta il gioco a un proprio amico, oppure potrà richiede a Microsoft di rimborsare il mittente del dono.

Per saperne di più sul nuovo update di Xbox One pubblicato in anteprima, vi consigliamo di leggere il lungo changelog disponibile sul forum degli insider. Per tutte le altre novità potete consultare la nostra rubrica con le notizie più importanti della settimana.