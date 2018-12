Xbox One: The Darkness, The Bureau XCOM Declassified e Duke Nukem Forever retrocompatibili

Microsoft continua ad arricchire costantemente il folto catalogo di giochi retrocompatibili su Xbox One: il solito Larry "Major Nelson" Hyrbe ha annunciato le new entry sul suo profilo Twitter ufficiale.

I tre nuovi giochi retrocompatibili rispondono ai nomi di The Darkness, sparatutto in prima persona del 2007 sviluppato da Starbreeze Studio e pubblicato da 2K Games a cui hanno partecipato Mike Patton (cantante dei Faith No More) e l'attore Kirk Acevedo; The Bureau: XCOM Declassified, sparatutto in terza persona ambientato nell'universo dell'apprezzata serie RTS di XCOM; ed infine Duke Nukem Forever, che tutti conosciamo per l'agognato processo di sviluppo protattosi dal 1997 al 2011, anno in cui il titolo è stato lanciato da 2K e Gearbox Studios (software house che ne ha ultimato i lavori dopo il fallimento di 3D Realms).

Come di consueto, se già possedete i titoli per Xbox 360, questi verranno automaticamente aggiunti alla libreria di Xbox One. In caso contrario, potete accedere alle rispettive schede presenti su Xbox Store e procedere all'acquisto, se interessati.

Cosa ne pensate di queste novità targate 2K all'interno della lista dei giochi retrocompatibili su Xbox One? Se interessati a conoscere l'intero catalogo dei titoli facenti parte del programma Backawrd Compatibility di Microsoft, vi rimandiamo a questo indirizzo.