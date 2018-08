Xbox One: Tomb Raider Legend e Tomb Raider Anniversary sono adesso retrocompatibili

Come annunciato quest'oggi da Major Nelson, la line-up di Xbox One è pronta ad espandersi grazie alla retrocompatibilità con l'arrivo di altri due titoli dell'era Xbox 360: Lara Croft Tomb Raider Legend e Lara Croft Tomb Raider Anniversary.

I due titoli dedicata alla celeberrima esploratrice sono adesso disponibili su Xbox One. Se siete in possesso delle versioni Xbox 360 non dovrete acquistare nuovamente i giochi, ma potrete scaricarli direttamente sulla vostra Xbox One, senza alcun costo aggiuntivo. Tomb Raider Legend e Tomb Raider Anniversary sono i primi due capitoli della trilogia conclusasi nel 2008 con Tomb Raider Underworld: quest'ultimo ha aderito al programma Backward Compatibility più di un anno fa, dunque gli utenti interessati hanno adesso la possibilità di rigiocarsi l'intera trilogia. Che ne pensate degli ultimi arrivi? Potete consultare la lista completa dei giochi retrocompatibili su Xbox One sul sito ufficiale.

Rimanendo in tema Microsoft, ricordiamo ai lettori che Xbox Game Pass ha accolto sette nuovi titoli nel mese di agosto, ovvero Ryse: Son of Rome, Hitman (Stagione 1), Dead Rising 2, The Escapists: The Walking Dead, Ruiner, Dandara e Kinect Rush: A Disney Pixar Adventure. DiRT Rally, Overcooked, Ultratron, Pharaonic e So Many Me sono invece stati rimossi dal catalogo.