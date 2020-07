Xbox One,tra Batman e Mortal Kombat: nuovi sconti scatenano rumor sull'acquisizione di WB

Nel corso del mese di giugno, un report pubblicato da CNBC ha dato il via ad una serie di indiscrezioni che vorrebbero la divisione gaming di Warner Bros in vendita.

Circostanza mai confermata ufficialmente, quest'ultima ha comunque generato un'estesa sequela di rumor, ipotesi e voci di corridoio, legate principalmente agli eventuali candidati che potrebbero essere in grado di gestire un'acquisizione di tali proporzioni. Numerose sarebbero infatti le IP coinvolte in una tale trattativa, spaziando da Batman a Mortal Kombat. Diversi analisti e osservatori, in particolare, hanno chiamato in causa la Casa di Redmond, suggerendo l'immagine di una Microsoft interessata all'acquisizione della divisione gaming Warner Bros.

Prevedibilmente, una tale ipotesi, per quanto al momento non sostenuta da alcuna dettaglio concreto, ha infiammato la curiosità della community videoludica. Ora, a brevissima distanza dall'atteso evento Xbox Games Showcase, dedicato ai giochi in arrivo su Xbox Series X, un particolare dettaglio ha dato il via a ulteriori speculazioni. Come potete infatti verificare in calce a questa news, l'account Twitter ufficiale di Xbox ha attirato l'attenzione su di una promozione dedicata ai titoli editi proprio da Warner Bros, accompagnando al cinguettio il messaggio "Spendere meno denaro in giochi significa più denaro per altre cose come giochi. Non contestate la logica".

Al momento, ad ogni modo, interpretare l'iniziativa come un indizio su di una possibile acquisizione appare quantomai azzardato: non resta dunque altro da fare che attendere eventuali notizie ufficiali sulla chiacchierata vicenda.