Xbox One: tre giochi gratis da scaricare nel weekend!

Tornano i Free Play Days di Xbox: questo fine settimana, da oggi e fino al 19 luglio, Microsoft offre tre giochi Xbox One da scaricare gratuitamente, giocabili per tutto il weekend senza limitazioni a patto di possedere un abbonamento Xbox LIVE Gold attivo.

Nello specifico si tratta di Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint, Ash of Gods Redemption e Frostpunk Console Edition, i tre titoli possono anche essere acquistati a prezzo ridotto sempre fino al 19 luglio. Ghost Recon Breakpoint è scontato del 75% in tutte le versioni (Standard, Gold e Ultimate), inoltre è disponibile un bundle Rainbow Six Siege & Ghost Recon Breakpoint scontato del 70%. Su Ash of Gods Redemption è possibile risparmiare il 50% sul listino mentre su Frostpunk Console Edition il risparmio è pari al 35% sul costo di listino.

Una buona occasione per provare tre giochi del catalogo Xbox One, tre titoli molto diversi tra loro che ma sapranno sicuramente incuriosire gli appassionati dei rispettivi generi. Ricordiamo che per effettuare il download è necessario essere abbonati a Xbox LIVE Gold, trascorso il periodo di prova i giochi non resteranno vostri e dopo il 19 luglio non potranno più essere utilizzati se non sbloccanfo le versioni complete.