Xbox One: tre giochi gratis questo weekend da provare subito

Tornano i Free Play Days di Microsoft con tre giochi disponibili gratis per tutto il weekend, giocabili a costo zero dagli abbonati Xbox Live Gold e Xbox Game Pass Ultimate per l'intero fine settimana.

Da oggi e fino al 26 luglio i membri Gold potranno giocare gratis a Yakuza Kiwami, Sid Meier's Civilization VI e For Honor, i tre giochi inoltre sono in offerta sempre per tutto il weekend, scontati fino al 70% in alcuni casi, ecco i prezzi riportati in dollari, per i prezzi in euro vi invitiamo a visitare il Microsoft Store:eri

Yakuza Kiwami Standard Edition ($19.99) 25% off: $14.99

Sid Meier’s Civilization VI Standard Edition ($59.99) 50% off: $30.00

Standard Edition ($29.99) at 80% off: $6.00

Marching Fire Edition ($49.99) 75% off: $12.50

Complete Edition ($99.99) 75% off: $25.00

Marching Fire Expansion ($29.99) 70% off: $9.00

Year 1 Heroes Bundle ($29.99) 70% off: $9.00

Year 3 Pass ($29.99) 70% off: $9.00

Si tratta di una buona occasione per provare con mano tre giochi del catalogo Xbox One certamente molto diversi tra loro ma tutti ugualmente interessanti per gli appassionati dei rispettivi generi di appartenenza. Fateci sapere se approfitterete dei Free Play Days per recuperare Yakuza Kiwami, Civilization VI e For Honor, vi ricordiamo che al termine del periodo indicato i giochi non resteranno vostri e per continuare a giocare dovrete acquistarli.