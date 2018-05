Xbox One: l'update con il supporto ai 120hz è disponibile per tutti

Dopo la fase di testing rivolta agli insider, il nuovo aggiornamento di Xbox One che introduce il supporto ai 120hz è ora disponibile per tutti i possessori della console. Vediamo tutte le novità introdotte nel nuovo update di sistema.

Dopo aver inserito il supporto ai 1440p, il nuovo aggiornamento della console Microsoft aggiunge la compatibilità con i 120hz, così da sfruttare i monitor dotati di questo refresh rate. Una novità molto interessante per tutti i giocatori che vogliono ottimizzare la fluidità dei giochi, al fine di ottimizzare l'esperienza. Grazie alla nuova feature dei Gruppi, invece, gli utenti potranno riorganizzare la propria libreria dei giochi e le proprie app installate nella console, decidendo di raggrupparli secondo i criteri che preferiscono.

L'update di sistema andrà a velocizzare anche la condivisione dei filmati in-game, consentendo di ritagliare le proprie clip all'interno della Guida stessa, quindi senza la necessità di interrompere il gioco in esecuzione per passare da Upload Studio. L'aggiornamento cambierà inoltre la mappatura di alcuni tasti all'interno della dashboard, rendendo la navigazione ancora più fluida, comoda e intuitiva. Infine sono state arricchite le impostazioni per la famiglia, permettendo di gestire in modo più approfondito i vari membri del nucleo familiare, con un occhio di riguardo per i più piccoli. Cosa ne pensate del nuovo update?