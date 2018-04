Xbox One: l'update con il supporto ai 1440p è ora disponibile per tutti

Dopo la fase di test riservata agli utenti Xbox Insider, Microsoft ha iniziato a rendere disponibile per tutti gli utenti il nuovo update di aprile di Xbox One. L'aggiornamento introduce il supporto ai 1440p e alla tecnologia AMD FreeSync.

Tra le nuove feature di sistema è stata introdotta l'Auto Low-Latency Mode, una'opzione che permette al vostro display di impostare in automatico la modalità di visualizzazione a bassa latenza quando si eseguono i giochi, ammesso che sia in grado di supportarla (spesso nelle TV questa modalità viene chiamata "Game Mode").

In modo simile, la tecnologia AMD FreeSync lavorerà per ridurre al minimo i cali di framerate e i fenomeni di stuttering, con l'obiettivo di migliorare l'esperienza di gioco (sempre che il vostro monitor supporti AMD FreeSync).

Grazie al nuovo update, inoltre, Xbox One S e Xbox One X saranno in grado di supportare la risoluzione 1440p (molto diffusa tra i monitor utilizzati in ambito PC Gaming), senza dimenticare le nuove funzionalità aggiunte a Mixer con l'introduzione del gioco remoto (gli streamer avranno ora la possibilità passare il controllo del gioco in esecuzione agli spettatori).

Da segnalare anche le migliorie apportate all'interfaccia di Edge, in modo da rendere più comoda la navigazione del browser web tramite l'utilizzo del pad. Per conoscere nel dettaglio tutte le novità dell'aggiornamento potete visitare il sito ufficiale di Xbox.