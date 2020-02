Xbox One e l'update di febbraio 2020: ecco tutte le novità dell'aggiornamento firmware

Dopo averci anticipato alcune delle importanti novità della gestione della dashboard di Xbox One, Microsoft entra nel dettaglio e illustra gli interventi e le sorprese che accompagneranno l'aggiornamento firmware di Xbox One in arrivo nel mese di febbraio.

Dalle pagine del blog di Xbox Wire, la casa di Redmond riassume le novità che interesseranno gli iscritti al programma Xbox Insider e, successivamente, tutti i giocatori di Xbox One partendo dall'intervento più importante, ovvero la riorganizzazione dell'interfaccia utente di I Miei Giochi e App.

A partire dall'update di febbraio 2020, la scheda richiamabile dalla Home raggrupperà i contenuti in base alla loro tipologia, consentendoci così di facilitarne la consultazione e, soprattutto, di velocizzarne il caricamento.

Sempre grazie all'aggiornamento firmware di febbraio, l'utenza Xbox One potrà visualizzare e inviare immagini e GIF animate nelle conversazioni intrattenute mediante il servizio di chat e messaggistica con i propri amici Xbox Live. In questo modo, anche le immagini inviate tramite l'app mobile Xbox su sistemi iOS e Android o dalla nuova app in Beta per PC Windows 10 verranno visualizzate anche sulla console, con la possibilità di riprodurle a schermo intero.

Nel novero degli interventi di riorganizzazione delle schede della Home e dell'interfaccia I miei Giochi e App rientra anche la possibilità di visualizzare e installare i singoli giochi di Xbox Game Pass presenti in un bundle, come nel caso della collezione RARE Replay o del pacchetto che comprende Shenmue I & II.

Tra gli interventi "minori" del nuovo firmware di Xbox One, segnaliamo infine la possibilità di scegliere la posizione preferita per le notifiche, dei miglioramenti alla visualizzazione degli streaming su Mixer e l'aggiunta di suggerimenti per la gestione dello spazio di archiviazione presente sia su disco interno che su eventuali hard disk esterni. In attesa di scoprire quando sarà possibile effettuare il download di questo aggiornamento, vi ricordiamo che su queste pagine trovate il nostro articolo sull'iniziativa My Decade on Xbox con un'infografica interattiva che permette di ripercorrere la propria "carriera videoludica" su sistemi Xbox dal 2010 al 2019.