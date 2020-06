Xbox One: l'update di giugno 2020 migliora l'interfaccia utente

È ora disponibile un nuovo aggiornamento di sistema per tutti i possessori di Xbox One che modifica alcuni aspetti dell'interfaccia, rendendo la navigazione più semplice.

L'obiettivo di questo update di giugno 2020 è infatti quello di migliorare la navigazione tra i menu legati alla libreria, consentendo ai giocatori di muoversi rapidamente nell'elenco dei titoli installati sul proprio hard disk e in quello dei giochi pronti all'installazione come quelli dell'Xbox Game Pass. Per migliorare il ritrovamento dei giochi in base ai servizi, sono state aggiunte delle sezioni relative ai titoli EA Access, Xbox Game Pass e Xbox Live Gold, ovvero i tre servizi ad abbonamento presenti sulla console Microsoft. Installando l'aggiornamento in questione potrete anche vedere un badge affiancato al vostro nickname dei menu, il quale varia in base al tipo di abbonamento attualmente attivo sull'account. Chi è un utente Xbox Game Pass Ultimate, ad esempio, vedrà il badge con su la dicitura "Ultimate" nella sezione in alto a sinistra dello schermo.

Ultima novità dell'update riguarda l'introduzione dei Club Ufficiali, i quali si aggiungono a quelli che possono essere creati dai giocatori e permetteranno agli utenti di trovare ancor più facilmente persone che amano gli stessi titoli.

Nel caso in cui vi fosse sfuggito, vi ricordiamo che anche l'update di Xbox One di maggio 2020 ha introdotto svariate novità al sistema operativo della console Microsoft.