Xbox One: l'update per gli insider di maggio include il supporto ai 120hz

Microsoft ha annunciato tutte le novità in arrivo con il prossimo update di sistema di Xbox One rivolto agli Insider. Tra le novità segnaliamo il supporto ai 120hz, nuove funzioni per la condivisione e la possibilità di organizzare in gruppi i vari giochi e le app installate nella console.

Dopo aver introdotto il supporto ai 1440p, il nuovo update di sistema di Xbox One includerà anche il supporto ai 120hz, così da sfruttare a pieno le capacità dei monitor compatibili con questo refresh rate. Parlando invece dei Gruppi, gli utenti avranno l'opportunità di riorganizzare la propria libreria giochi e le proprie app installate nella console, decidendo di raggrupparli a propria discrezione (a fondo pagina trovate un'anteprima della nuova funzione dedicata ai Gruppi).

L'update andrà a migliorare e velocizzare anche la condivisione dei filmati, permettendo di ritagliare le proprie clip all'interno della Guida stessa, quindi senza la necessità di dover passare da Upload Studio. L'aggiornamento cambierà inoltre la mappatura di alcuni tasti all'interno della dashboard, rendendo la navigazione ancora più comoda e intuitiva. Infine sono state arricchite le impostazioni per la famiglia, consentendo di gestire in modo più approfondito i vari membri del nucleo familiare.

Le nuove funzioni di sistema saranno presto disponibili per gli aderenti al programma Xbox Insider, per poi arrivare con l'update definitivo rivoto a tutti gli utenti Xbox One.