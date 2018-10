Xbox One: vediamo il nuovo sistema di creazione degli Avatar

Il nuovo software update di ottobre di Xbox One ha introdotto una serie di novità, tra cui un editor ancora più versatile per la personalizzazione degli Avatar: possiamo vederlo in azione nel nuovo video riportato in cima alla notizia.

Per mostrare le potenzialità del nuovo nuovo editor, Microsoft ha pubblicato un video in cui possiamo possiamo vedere la creazione di un Avatar con le sembianze di Major Nelson. Oltre a personalizzare le fattezze dell'alter ego digitale, i giocatori potranno visitare uno store per acquistare nuovi vestiti e accessori a tema con le esclusive Xbox come Halo e Gears of War.

Ricordiamo che il nuovo aggiornamento di sistema ha introdotto anche la Xbox Skill per il supporto a Cortana e Alexa, consentendo agli utenti di interfacciarsi alla console e navigare fra i suoi menù in maniera alternativa. Implementato inoltre lo streaming video in Dolby Vision HDR, supportato anche su Netflix se si è in possesso di una sottoscrizione premium. Infine, segnaliamo l'aggiunta delle lingue spagnolo, portoghese, polacco, svedese e olandese per il device Narrator.

Cosa ne pensate delle funzionalità introdotte con il nuovo software update di Xbox One? Ne avete approfittato per cambiare le sembianze del vostro Avatar oppure per crearne uno completamente nuovo? Fatecelo sapere nei commenti.