Xbox One: vendite in crescita su base annuale, Microsoft promette un grande E3 2018

Microsoft ha pubblicato oggi un comunicato per fare il punto della situazione sui risultati ottenuti da Xbox One nel primo trimestre del 2018 e sugli obiettivi della compagnia per i prossimi mesi.

Scopriamo così che gli utenti Xbox LIVE sono cresciuti del 13% rispetto allo stesso periodo del 2017, arrivando a quota 59 milioni, al tempo stesso aumentano le vendite di Xbox One, che registrano un + 15% su base annua. Gli utenti Xbox hanno creato 1.2 milioni di club mentre la funzionalità Ricerca per Gruppo ha generato oltre 600.000 amicizie.

Positivi anche i dati relativi alla retrocompatibilità, con circa un miliardo di ore di gioco spese su titoli Xbox Classic e Xbox One 360, su quattro miliardi di ore totali giocate su console della famiglia Xbox nell'ultimo trimestre. Infine, Microsoft fa sapere che ad oggi i titoli ottimizzati per Xbox One X sono oltre 200, con nuove aggiunte in arrivo nei prossimi mesi.

Il comunicato si chiude con una breve nota al prossimo E3, Microsoft parla "dell'evento più grande mai organizzato fino ad oggi da Xbox", proprio nei giorni scorsi Phil Spencer ha anticipato la presenza di "uno o più JRPG" e la volontà di dare spazio a publisher e sviluppatori giapponesi durante lo showcase E3 2018, in programma domenica 10 giugno.