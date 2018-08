Xbox One Wireless Elite Controller: la nuova colorazione bianca uscirà il 16 ottobre

Il rumor circolato questa mattina si è rivelato parzialmente esatto: Microsoft ha annunciato da pochi minuti Xbox One Wireless Elite Controller White Special Edition, una nuova colorazione del Controller Elite, disponibile in versione bianca dal 16 ottobre al prezzo di 149,99 euro.

Prestazioni e facilità d'uso migliorate

Il controller Elite per Xbox si adatta alle dimensioni delle tue mani e al tuo stile di gioco con una serie di configurazioni in grado di migliorare la precisione, la velocità e la capacità grazie a levette di forme e dimensioni diverse. Scegli tra tante diverse levette e croci direzionali in metallo per un controllo e un'ergonomia personalizzati.

Levette intercambiabili

Il Controller Wireless Elite per Xbox dispone di quattro slot per levette intercambiabili, che puoi montare e smontare senza usare attrezzi. Poiché con le levette le tue dita hanno una maggiore precisione, puoi eseguire complicate combinazioni per saltare, mirare e sparare senza alzare mai i pollici. Grazie all'app* puoi assegnare un'ampia serie di azioni a ogni levetta.



Blocchi dei grilletti

Basta spostare il blocco del grilletto per fare fuoco più rapidamente e risparmiare tempo prezioso ogni volta che premi il grilletto. Questa funzionalità blocca il movimento del grilletto dopo lo sparo, così sei subito pronto per fare fuoco di nuovo. Sposta di nuovo l'interruttore per ripristinare il suo movimento completo o usa l'app per perfezionare ulteriormente le impostazioni.



Infinite possibilità di personalizzazione nell'app

Fai un altro passo avanti nella personalizzazione grazie a un'app semplicissima da usare. Regola i valori minimi e massimi per i grilletti, la sensibilità delle levette, le assegnazioni dei pulsanti e così via. L'app ti consente di creare tutti i profili controller che vuoi e passare all'istante dall'uno all'altro con l'interruttore integrato per il profilo.

Sensazioni straordinarie per prestazioni superiori

Ogni superficie, ogni dettaglio, tutto è progettato per soddisfare le richieste dei giocatori competitivi. Grazie all'attrito ridotto e agli anelli rinforzati intorno a ogni levetta, l'usura è ridotta al minimo e l'azione è molto fluida. L'impugnatura gommata con trama a diamante conferisce al controller maggiore solidità e stabilità. Grazie a questi miglioramenti, tenere il controller richiede meno sforzo, così puoi giocare più a lungo e più comodamente. La finitura soft-touch della parte superiore offre una sensazione raffinata al tatto e garantisce una presa solida. Tutti i componenti del Controller Elite per Xbox White con vista anteriore del Controller Elite per Xbox White

Xbox One Wireless Elite Controller White Special Edition è ora disponibile per il preordine su Microsoft Store, GameStop e presso tutti i rivenditori aderenti.