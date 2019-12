Offerte GameStop 19 dicembre: Xbox One X a 279.98€, sconti su Gears 5 e Forza Horizon 4

Il Calendario dell'Avvento di GameStop Zing Italia del 19 dicembre è interamente dedicato a Microsoft, con giochi e console Xbox in offerta per 24 ore, fino alle 23:59 di oggi. Di seguito tutti gli sconti attivi online e nei negozi della catena.

Iniziamo segnalando il bundle Xbox One X HyperSpace Edition con due giochi (Gears 4 e PlayerUnknown's Battlegrounds) a 279.98 euro, Forza Horizon 4 a 24.98 euro e Gears 5 a 29,98 euro. Il Controller Wireless Xbox costa 39.98 euro mentre Minecraft Xbox Edition è in vendita a 17.98 euro, Minecraft Starter Collection infine ha un prezzo di 24,98 euro.

Offerte anche sui Funko Pop natalizi scontati del 40% e sulle console: PlayStation 4 PRO 1TB con Voucher Fortnite a 269.98 euro (solo in negozio), Xbox One S 1TB con gioco a 169.98 euro, Nintendo Switch 2019 a 299.98 euro, PS4 500 GB con Voucher Fortnite a 179,98 euro.

Ultimi giorni per comporre il codice riservato agli iscritti alla newsletter GameStop: "abbiamo in serbo per te una Raccolta Speciale. Apri ogni giorno la nostra Newsletter, raccogli tutti i numeri e le lettere che troverai. Ti serviranno per comporre un codice speciale. Utilizzalo online dal 25 al 31 dicembre e scoprirai il nostro regalo per te!"