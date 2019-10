Xbox One X 'al prezzo più basso di sempre di sempre' nei negozi GameStop

GameStop Italia ha lanciato una nuova promozione relativa a Xbox One X, con la console Microsoft in vendita "al prezzo più basso di sempre di sempre", testuali parole utilizzate sul sito per promuovere l'offerta. Ma di cosa si tratta esattamente?

La catena propone due offerte Xbox One X, una dedicata alla console in versione standard e l'altra legata ai bundle con un gioco incluso (varie configurazioni disponibili).

Xbox One X 1TB

Dal 24 ottobre all'8 novembre: vuoi un prezzo migliore? Ce l'abbiamo in negozio! Xbox One X 1TB al prezzo più basso di sempre di sempre!

Xbox One X 1TB + Gioco

Dal 24 ottobre all'8 novembre: vuoi un prezzo migliore? Ce l'abbiamo in negozio! Xbox One X 1TB è gioco (varie configurazioni disponibili) al prezzo più basso di sempre di sempre!

Il sito non riporta purtroppo i prezzi ed invita a recarsi nei negozi GameStopZing sparsi per l'Italia per scoprire la promozione ed i costi aggiornati per l'acquisto di Xbox One X 1TB e Xbox One X in bundle con un gioco. L'offerta è valida fino al prossimo 8 novembre salvo esaurimento scorte dei singoli punti vendita.