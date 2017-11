Xbox One X: alcune console hanno smesso improvvisamente di funzionare?

Secondo alcuni report comparsi su Reddit e Resetera (forum nato dalle ceneri di NeoGAF), alcune unitàdistribuite al lancio sarebbero difettose: improvvisamente, queste hanno smesso di funzionare dopo qualche ora di utilizzo, risultando di fatto completamente bloccate.

Apparentemente nessuno è riuscito a ripristinare le unità bloccate, secondo le testimonianze, tutti i rivenditori hanno infatti optato per sostituire immediatamente le console in questione, acquistate appena 24 ore prima. Le segnalazioni (al momento, poche decine su migliaia di console distribuite) provengono principalmente dagli Stati Uniti e riguardano quasi esclusivamente la Project Scorpio Edition.

Microsoft non si è ancora pronunciata a riguardo, il problema in ogni caso sembra avere una diffusione estremamente limitata, restiamo in attesa di eventuali comunicazioni a riguardo.