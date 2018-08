Xbox One X: annnunciato un nuovo bundle con Battlefield V e Battlefield 1943

Nel corso della GamesCom 2018, Microsoft ha approfittato dell'occasione per annunciare un nuovo bundle con protagonisti Xbox One X ed il franchise di Battlefield.

Il colosso di Redmond propone la sua console mid-gen da 1Tb affiancata da Battlefield V Deluxe Edition, il nuovo capitolo della serie in arrivo il 19 ottobre prossimo, e Battlefield 1943, originariamente pubblicato nel 2009 su console old-gen, in versione retrocompatibile. In aggiunta, gli acquirenti del bundle potranno usufruire di un mese di prova a Xbox Game Pass e EA Access, oltre a 14 giorni di prova a Xbox Live Gold. Attendiamo di conoscere il prezzo con cui verrà messo in commercio il prodotto.

Cosa ne pensate di questo nuovo bundle? Ricordiamo intanto che Battlefield V sarà disponibile dal 19 ottobre su PC, PS4 e Xbox One.