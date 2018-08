Xbox One X arriva nella colorazione bianca, in bundle con Fallout 76

Per la prima volta, Xbox One X sarà disponibile nella colorazione bianca grazie a uno speciale bundle con incluso Fallout 76, in vendita a partire dal prossimo 14 novembre presso i rivenditori selezionati.

Come potete vedere nell'immagine riportata in calce alla notizia, il bundle in questione include una Xbox One X di colore bianco (con pad abbinato) e una copia di Fallout 76, il nuovo gioco della celebre serie RPG post-apocalittica di Bethesda in arrivo a novembre su PlayStation 4, Xbox One e PC. Nel momento in cui riportiamo la notizia, sappiamo che questo bundle verrà venduto a partire dal 14 novembre in esclusiva presso i rivenditori GameStop e Microsoft Store negli Stati Uniti, al prezzo di 499,99 euro.

A questo punto restiamo in attesa di ulteriori dettagli sul possibile arrivo del bundle in Europa. Resta ancora da capire, inoltre, se la versione bianca di Xbox One X verrà venduta anche singolarmente, o magari con altri bundle specifici. Intanto ricordiamo che pochi minuti fa è stato annunciato l'Xbox One Wireless Elite Controller White Special Edition, una speciale edizione del controller Elite di colore bianco.

Vi piace la nuova colorazione disponibile per la console premium di Microsoft? Oppure preferite la classica colorazione nera? Fatecelo sapere nei commenti.