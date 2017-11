Xbox One X: Bethesda elenca le feature dei giochi che verranno supportati

ha fatto il punto sui propri giochi che riceveranno il supporto per, elecando le feature tecniche di cui titoli comepotranno godere sulla nuova console Microsoft.

Di seguito vi riportiamo tutte le feature elencate da Bethesda per i vari giochi che supporteranno Xbox One X:

Wolfenstein II: The New Colossus



Supporto alla risoluzione 4K

Risoluzione dinamica

Fallout 4



Supporto alla risoluzione 4K

Risoluzione dinamica

Draw distance migliorata per alberi, erba, oggetti e NPC

Effetti God Ray migliorati

Skyrim Special Edition



Supporto alla risoluzione 4K

Risoluzione dinamica

Dishonored 2 e Dishonored: La Morte dall'Esterno

Supporto alla risoluzione 4K

Risoluzione dinamica

Stabilità del framerate migliorata

Texture 4K

Geometry/draw distances migliorati

Anti-aliasing migliorato

Qualità delle ombre migliorata

The Evil Within 2



Risoluzione migliorata

Framerate più alto

Rimosso il lock dei 30fps

The Elder Scrolls Online



Risoluzione nativa 4K e HDR supportati

View distance incrementata

Ombre migliorate con Screen Space Ambient Occlusion

Riflessi dell'acqua migliorati

Tra i giochi elencati, ricordiamo che The Evil Within 2 ha ricevuto il supporto a Xbox One X proprio nella giornata di oggi, mentre per The Elder Scrolls Online basterà attendere la prossima settimana. Ulteriori dettagli sui titoli rimanenti verranno comunicati in seguito.