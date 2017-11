Xbox One X: un bundle creato in collaborazione con il giocatore NBA Curry

ha realizzato uno speciale bundle diin collaborazione con il giocatore NBA Stephen Curry. Il pacchetto include la console personalizzata con il numero 30 di Curry, due Elite Controller, un trolley, un paio di scarpe, un paio di calzini griffati Xbox e altro ancora.

Come potete vedere nelle immagini riportate in galleria, il More Power Kit di Curry include una Xbox One X personalizzata con il numero 30 del giocatore NBA, 2 Xbox One Elite Controller, alcuni giochi selezionati, una sottoscrizione di 12 mesi a Xbox Live Gold e Xbox Game Pass, un paio di cuffie wireless V-MODA Crossfade 2, un paio di scarpe Under Armour Curry 4, un paio di calzini griffati Xbox e infine un trolley da viaggio Incase NoviConnected.

Il bundle è stato regalato a una serie di atleti e star dello spettacolo durante il lancio della console. Questa particolare edizione non verrà messa in vendita nei negozi, ma potrà essere comunque acquistata attraverso i canali social dei vari partner Xbox. Cosa ne pensate di questo bundle?