Xbox One X: confermato il supporto nativo ai monitor 1440p

è stata presentata e pubblicizzata fino ad oggi come la console perfetta per il 4K. Viste le specifiche tecniche annunciate non stentiamo a crederci, ma a quanto pare non sarà l'unica risoluzione supportata.

Kevin Gammill di Microsoft ha dichiarato via Twitter che la nuova console della casa di Redmond supporterà nativamente anche i monitor 1440p (2560x1440 pixel). Si tratta di una risoluzione notevolmente diffusa in ambito PC, dal momento che molto spesso i giocatori - soprattutto quelli che danno priorità al frame rate - optano per monitor con questa risoluzione. Teoricamente Xbox One X è anche in grado di supportare la tecnologia FreeSync, ma al momento non c'è alcuna certezza al riguardo.

Si tratta di un'enorme differenza rispetto a PlayStation 4 Pro: nonostante siano molto diffusi titoli renderizzati a 1440p, la console mid-gen di Sony supporta esclusivamente le risoluzioni 1080p e 4K. Ciò significa che se giocate ad un titolo in 4k oppure 1440p su un monitor 1440p, il gioco uscirà a 1080p e solo successivamente verrà upscalato a 1440p.

I giocatori con una console collegata ad un monitor PC, probabilmente, non sono molti, ma l'opportunità messa a disposizione da Microsoft è sicuramente molto gradita. Vi ricordiamo che Xbox One X arriverà sugli scaffali di tutto il mondo il 7 novembre 2017. Quest'oggi, Jim Ryan di Sony ha detto la sua in merito alle specifiche tecniche della console.