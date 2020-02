Xbox One X in varie configurazioni in sconto a 299 euro su Amazon.it

Oltre ai tanti sconti sui videogiochi, Amazon ha lanciato una promozione su Xbox One X, la console più potente attualmente sul mercato - in attesa di scoprire come si sposteranno gli equilibri con Xbox Series X e PS5 - che può essere acquistata al prezzo di 299 euro in varie configurazioni.

Sono tre i bundle disponibili all'acquisto a prezzo scontato. Il primo, oltre ovviamente alla console, include Star Wars Jedi Fallen Order: Deluxe Edition, un mese di EA Access, un mese di Xbox Live Gold e un mese di Xbox Game Pass. Nel secondo è presente una console in colorazione bianca e Fallout 76, mentre nell'ultimo Gears 5, i primi quattro episodi della saga, 14 giorni di Xbox Live Gold e 1 mese di Xbox Game Pass.

Ci teniamo a precisare che Amazon non ha comunicato la durata della promozione, pertanto i prezzi sopra riportati potrebbero subire dei cambiamenti senza alcun preavviso. Le offerte sono inoltre da considerarsi valide fino ad esaurimento scorte. Se siete interessati a uno dei bundle proposti, vi consigliamo di approfittarne il prima possibile.