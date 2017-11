Xbox One X, la console più potente sul mercato, è da oggi disponibile

: La giornata di oggi sancisce l'arrivo nei negozi di, nuova console diche offre un'esperienza di gioco unica grazie al 40% di potenza in più rispetto a qualsiasi altra console sul mercato.

L'arrivo sul mercato di Xbox One X, la console più potente al mondo, apre una nuova era di gaming immersivo e di intrattenimento in 4K per gli appassionati di tutto il pianeta. I giocatori potranno vivere un'esperienza unica grazie al 40% di potenza in più offerto da Xbox One X rispetto a qualsiasi altra console, e alla line-up dei giochi, che conta più di 70 titoli Xbox One X Enhanced in arrivo e oltre 50 già disponibili tra cui Forza Motorsport 7, Super Lucky's Tale, Assassin's Creed: Origins, La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra e FIFA 18. La line-up Xbox comprende 1300 titoli e oltre 220 esclusive, che offrono una nuova esperienza su Xbox One X. A partire dal 12 dicembre 2017 sarà inoltre disponibile come esclusiva console Xbox lo sparatutto più adrenalinico del pianeta, PlayerUnknown's Battlegrounds.

“Abbiamo creato Xbox One X per dare agli sviluppatori una piattaforma molto più potente, con cui dare vita alla loro immaginazione, e ai giocatori la migliore console con cui giocare ai titoli del passato, del presente e del futuro.” ha commentato di Phil Spencer, Executive Vice President of Gaming di Microsoft, “Siamo entusiasti di offrire agli appassionati la console più potente al mondo con la lineup più ricca di sempre con oltre 1300 titoli e più di 220 esclusive.”

Con Xbox One X, Microsoft ha registrato anche il record di preordini e attende un forte interesse per la console per il prossimo Natale.

Il più grande lancio mondiale nella storia di Xbox

Per celebrare l'arrivo di Xbox One X, Microsoft ha organizzato eventi speciali in tutto il mondo che hanno visto la partecipazione di numerosissimi appassionati.

In Italia, Microsoft ha dedicato una giornata all'arrivo di Xbox One X, aprendo le porte della Microsoft House alla città di Milano e trasformandola nella casa del gaming più entusiasmante di sempre. Durante il pomeriggio gli appassionati che hanno partecipato all'appuntamento sono stati numerosissimi e hanno avuto l'opportunità di provare in anteprima tutta la potenza di Xbox One X con titoli come Forza Motorsport 7 e incontrare i loro idoli del gaming come Just Rohn, Dread, Delux, CiccioGamer89, Sabaku No Maiku, GattoSulTubo, I Termosifoni e Andrea Facchinetti.

Forza Motorsport 7 è stato protagonista della giornata mostrando tutta la potenza di Xbox One X grazie alle numerose postazioni allestite con TV 4K Samsung. Un partner che ha aiutato a far vivere la nuova esperienza di gaming e con cui è stato annunciato da poco il QLED TV Car Pack per Forza Motorsport 7.

In occasione del lancio di Xbox One X, tutti i dipendenti di Microsoft e appassionati di gaming hanno partecipato per tutta la giornata ad un'attività di beneficienza a favore del Comitato Maria Letizia Verga, dove per ogni km corso virtualmente su Forza Motorsport 7 è stato donato un euro per creare uno spazio di intrattenimento per il Centro Maria Letizia Verga per lo studio e la cura della leucemia del bambino a Monza.

“L'evento organizzato ieri in Microsoft House è stata l'occasione per incontrare la nostra community e far vivere in prima persona Xbox One X, la nuova console attesissima. Aprire le porte della nostra casa, ci ha dato la possibilità di condividere con tutti gli appassionati l'ultima console Microsoft e presentargli la nuova era del gaming”, ha commentato Paolo Bagnoli, Direttore della Divisione Xbox per l'Area Mediterranea. “Non ci siamo però limitati a festeggiare solo con chi era con noi, ma abbiamo reso partecipi di questo momento tutti i videogiocatori italiani trasmettendo l'evento live su Mixer con contenuti esclusivi e grandi momenti di gioco”.

In giro per il mondo ci sono stati momenti emozionanti per il lancio di Xbox One X come:

In omaggio al nuovo racing game Forza Motorsport 7, l’esemplare numero uno della Xbox One X è stato consegnato a mano in Nuova Zelanda a bordo di una Lamborghini SuperLeggera, la quattro ruote più veloce in circolazione nel Paese;

La capitale australiana ha lanciato invece una particolare iniziativa, l’Xbox Stay N’ Play, location che offre ai giocatori la possibilità di pernottamento con vista sull’iconico skyline della città, situata nel Pirrama Park;

La Germania ha invece segnato un altro record per aver scartato una copia in formato XXL dell'Xbox One X all’aeroporto internazionale di Monaco. Al lancio hanno assistito oltre 700 fan, radunati di fronte al più grande schermo 4K di Berlino;

Il Regno Unito ha organizzato una diretta di ben quattordici ore presso l’Xbox One X Apartment di Londra, a cui hanno preso parte alcuni dei principali influencer del Paese e altri ospiti illustri;

Migliaia di fan francesi hanno seguito la diretta Mixer di otto ore che ha reso conto dei vari eventi parigini dedicati al lancio, tra cui l’apertura di mezzanotte del negozio Fnac sugli Champs Elysées;

I festeggiamenti per il lancio sono stati immortalati perfino con eventi live su Mixer, Xbox.com, Twitch e Facebook Live direttamente dal Mixer NYC Studio.

La potenza di Xbox One X

Xbox One X è nata per offrire la vera esperienza di gaming 4K, grazie a una potenza tale da supportare risoluzioni in 4K nativo, High Dynamic Range (HDR) e un’ampia gamma di colori, per un’esperienza mai vista prima. I titoli Xbox One funzionano meglio su Xbox One X, grazie a effetti migliorati, frequenze di fotogrammi più fluide e tempi di caricamento più ridotti, anche su televisori da 1080p. Xbox One X, inoltre, è l’unico dispositivo al mondo con gaming in 4K, con un Blu-ray Ultra HD 4K integrato, funzioni di streaming in 4K, supporto per High Dynamic Range per gaming e riproduzione video e un audio di altissima qualità grazie al supporto Dolby Atmos. Il deisgn dell’hardware fa sì che Xbox One X non sia solamente la console più potente del mondo, ma anche la Xbox più piccola mai creata e, al tempo stesso, la più ricca di funzioni che si sia mai vista.

Xbox One X Enhanced

Oggi, con il lancio di Xbox One X, oltre 50 giochi Xbox One riceveranno aggiornamenti gratuiti grazie al programma Xbox One X Enhanced. I giochi Xbox One X Enhanced sono stati aggiornati o creati specificamente per sfruttare al meglio la console più potente del mondo e le sue funzioni 4K UHD e HDR. Oltre 160 giochi, tra nuovi ed esistenti, verranno potenziati per Xbox One X, nell'ottica di sfruttarne al massimo la potenza. Questo avverrà per titoli come: Forza Motorsport 7, Super Lucky's Tale, La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra, Assassin's Creed: Origins, Halo Wars 2, Gears of War 4, Halo 5: Guardians, Minecraft, FIFA 18, Final Fantasy XV e Star Wars Battlefront II, a cui si aggiungeranno presto altri titoli come PlayerUnknown's Battlegrounds, in uscita come come esclusiva console Xbox il 12 dicembre 2017, nell'ambito del programma Xbox Game Preview. Per maggiori informazioni sul programma Xbox One X Enhanced, consultate il sito https://www.xbox.com/enhanced.

La Famiglia Xbox One

Xbox One X è l'ultima arrivata in casa Xbox One e andrà ad affiancare Xbox One S. Solamente su Xbox One i giocatori possono cimentarsi nei migliori titoli del passato, come in quelli attuali o futuri, con oltre 1.300 giochi Xbox One e 200 esclusive, giocabili su tutti i dispositivi della famiglia Xbox One. Inoltre tutti gli accessori Xbox One sono compatibili con tutti i dispositivi della famiglia.

Che giochino con Xbox One X o Xbox One S, gli appassionati sono coccolati con caratteristiche di gaming esclusive della piattaforma Xbox:

Xbox Live, la rete multiplayer più veloce e affidabile.

Blu-ray 4K UHD, streaming in 4K e gaming realistico in 4K

Xbox Game Pass, l’abbonamento mensile che garantisce l’accesso a oltre 100 giochi.

Come ottenere una Xbox One X

Xbox One X è disponibile in 35 mercati Xbox tra cui l'Italia a partire da 499 euro. Per restare aggiornati su dove acquistare Xbox One X, consultate il sito xbox.com/xboxonex.