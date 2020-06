Xbox One X Cyberpunk 2077 Edition esce oggi ed è già in offerta

La nuova Xbox One X Cyberpunk 2077 Edition è disponibile da oggi in Europa e Microsoft adotta una strategia di lancio particolarmente aggressiva proponendo questo modello al prezzo di 299,99 euro.

La confezione include la console personalizzata con hard disk da 1 Terabyte, controller wireless Cyberpunk 2077 Limited Edition e un mese di abbonamento Xbox Game Pass Ultimate, oltre ad una copia digitale del gioco.

"Acquista il bundle Xbox One X Cyberpunk 2077 Limited Edition (1 TB) e diventa un mercenario potenziato ciberneticamente con il download completo di Cyberpunk 2077 (disponibile dal 17 settembre 2020), e anche la futura prima espansione." La spedizione è gratuita, come ribadito dalla compagnia l'offerta è "limitata nel tempo in Microsoft Store, fino a esaurimento scorte. Altre offerte limitate nel tempo disponibili presso i rivenditori che partecipano all'iniziativa. Offerta soggetta a esclusioni."

Come più volte ribadito si tratta di una edizione da collezione a tiratura estremamente limitata, prodotta in pochi migliaia di pezzi in tutto il mondo e distribuita con il contagocce, dunque se siete interessati approfittatene subito prima che vada sold-out, mai come in questo caso il rischio è davvero concreto.