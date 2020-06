L'Xbox One X di Cyberpunk 2077 include anche un altro inatteso bonus

Quest'oggi è finalmente arrivata sul mercato l'Xbox One X di Cyberpunk 2077, ovvero l'ultima in edizione limitata della storia della console di Microsoft. Nessuno, però, si aspettava una sorpresa.

Stando alle informazioni condivise da Microsoft e CD Projekt RED lo scorso aprile in occasione dell'annuncio, nel bundle avrebbero dovuto esserci una Xbox One X con Xbox One Controller con dei colori a tema, e un codice per scaricare Cyberpunk 2077 il giorno stesso della sua uscita (il prossimo 17 settembre). Quest'oggi apprendiamo che nel bundle è inclusa anche la futura prima espansione del gioco!

I piani per il supporto post-lancio non sono ancora stati delineati pubblicamente, ma CD Projekt RED ha già svelato che Cyberpunk 2077 riceverà delle espansioni che in quanto a dimensioni e ambizioni non avranno nulla da invidiare a quelle di The Witcher 3: Wild Hunt, ovvero Hearts of Stone e Blood & Wine. Non sappiamo quante saranno e quando verranno lanciate, ma gli acquirenti della Xbox One X Cyberpunk 2077 Edition saranno felici di sapere che potranno scaricare la prima senza alcun costo aggiuntivo.

Ricordiamo che Cyberpunk 2077 supporta lo Smart Delivery. Ciò significa che tutti coloro che compreranno il gioco su Xbox One e Xbox One X avranno diritto all'upgrade gratis alla versione per Xbox Series X!