L'Xbox One X di Cyberpunk 2077 sarà l'ultima edizione speciale ad essere prodotta

Anche se avevamo avuto già modo di ammirarla nei giorni scorsi grazie all'operato dei data miner, quest'oggi è arrivato l'annuncio ufficiale della Xbox One X Limited Edition di Cyberpunk 2077.

Il bundle includerà una console e un pad personalizzati ispirati all'estetica del GDR di CD Projekt RED, e verrà lanciato nel corso del mese di giugno in soli 45.000 esemplari. Per l'occasione verranno immessi sul mercato anche degli accessori in edizione speciale, come un stand per la ricarica del controller, un hard disk esterno Seagate da 2 e 5 TB, e delle cuffie wireless Steelseries.

Dal comunicato ufficiale della casa di Redmond è emerso anche un altro, importante dettaglio: la console in questione sarà l'ultima Xbox One X in edizione speciale ad essere prodotta da Microsoft. Per i collezionisti rappresenterà quindi un evento irripetibile, poiché in futuro non verranno messe in vendita altre Xbox One X in versione limitata.

Questa nuova informazione rafforza inoltre le ipotesi dell'analista ZhugeEX, secondo il quale Microsoft avrebbe fretta di convertire le catene esistenti di Xbox One X per portare a pieno regime la produzione di Xbox Series X, in vista del lancio di Natale 2020. Probabilmente, non intende rischiare una carenze di scorte o, addirittura, un posticipo del lancio, vista la difficile situazione in cui ci troviamo. Tale ipotesi sarebbe supportata anche dall'insolito periodo d'uscita del bundle, fissato con due mesi d'anticipo rispetto alla messa in commercio del gioco stesso, prevista per il 17 settembre.