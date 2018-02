Xbox One X: disponibile una nuova modalità grafica per i giochi Xbox 360 ottimizzati

Nella giornata di ieri, Microsoft ha ottimizzato altri quattro giochi Xbox 360 per Xbox One X, ovvero. Le novità però non finiscono qui, perchè è stata aggiunta anche una nuova modalità grafica per migliorare l'esperienza complessiva con i giochi Xbox 360.

Avviando un gioco Xbox 360 ottimizzato per Xbox One X sarà possibile scegliere se giocare in modalità Enhanced oppure nella versione originale. L'opzione grafica arricchita sarà selezionata di default all'avvio e presenterà una maggior risoluzione, texture e antialiasing migliorati, oltre a tempi di caricamento ridotti ed altr migliorie variabili in base al titolo.

Disattivando l'opzione, non ci saranno migliorie grafiche e tecniche di alcun tipo ma sarà comunque possibile giocare con i titoli Xbox 360 su One X, con la stessa qualità ottenibile su One e One S. Ad oggi, i titoli della vecchia console Microsoft ottimizzati per Xbox One X sono 11: Assassin's Creed,

Crackdown, Fable Anniversary, Fallout 3, Forza Horizon, Gears of War 3, Halo 3, Mirror's Edge, The Elder Scrolls Skyrim IV Oblivion, Skate 3 e The Witcher 2 Assassins of Kings.