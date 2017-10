Xbox One X: ecco i miglioramenti che riceveranno alcuni titoli Xbox 360

Il team disi appresta ad apportare notevoli miglioramenti su quattro titoligiocabili sugrazie alla retrocompatibilità

Alcuni di questi sono ora dotati di una profondità di colore a 10 bit contro i precedenti 8 bit, mentre altri possono godere dell'High Dynamic Range. Ciò che li accomuna, tuttavia, è l'aumento di ben nove volte nel conteggio dei pixel. Per apprezzare meglio i cambiamenti resi possibili da Xbox One X, potete consultare questo video di Halo 3 che mette a confronto la versione originale con quella che gira sull'ultima arrivata in casa Microsoft.

Xbox One X sarà disponibile il 7 novembre al prezzo di 499 €.