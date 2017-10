Xbox One X: pubblicato il nuovo spot TV 'Feel True Power'

Dopo una serie di teaser trailer a tema,ha finalmente pubblicato la versione completa di "", il nuovo Spot TV dedicato a

Preceduto da una serie di teaser, in apertura dellanotizia vi abbiamo riportato lo Spot TV completo in lingua inglese, in cui vengono mostrati una serie di giochi come Assassin's Creed Origins, Forza Motorsport 7, Cuphead, FIFA 18 e La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra, solamente per citarne alcuni.

Xbox One X sarà disponibile dal prossimo 7 novembre in Giappone, Europa e Nord America al prezzo di 499,99 euro. Un video in stile fumetto pubblicato recentemente da Microsoft mostra la line-up della nuova console.