Xbox One X: foto e video della console esclusivi di Everyeye.it!

Noi della redazione di Everyeye.it siamo riusciti a mettere le mani su una nuova e fiammante, e oltre al video che trovate in apertura, nella galleria in calce potete anche ammirare alcuni scatti della console.

Nelle foto e nel filmato che vi proponiamo è possibile farsi un'idea della confezione del gioco e dare un'occhiata alla console da tutte le angolazioni. Spicca, sul lato sinistro, il simpatico saluto inciso da Microsoft Hello from Seattle, mentre sulla parte posteriore è possibile vedere le porte di cui è munita: l'alimentazione, due porte HDMI (una in ingresso, una in uscita), due porte USB, l'uscita ad infrarossi, la porta Ethernet e l'uscita per l'audio digitale S/PDIF. Come vi sembra?

Non manca molto al lancio della console: Xbox One X - qui la nostra recensione - sarà disponibile sul mercato a partire dal 7 novembre al prezzo di 499 euro. Vi ricordiamo che oggi alle 13:00 trasmetteremo in diretta l'unboxing della console dal Lucca Comics & Games 2017. Non mancate!