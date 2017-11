Xbox One X è disponibile da ieri, ma cominciano già a emergere online le prime interessanti informazioni sulle vendite. Come riporta il Wall Street Journal,ha annunciato di aver quasi del tutto esaurito le scorte della nuova console di Microsoft nel corso delle prime 24 ore di commercializzazione.

Il retailer purtroppo non ha specificato il numero delle unità, dunque non possiamo sapere se questo risultato sia dovuto a un'eventuale quantità limitata delle scorte o effettivamente all'enorme richiesta da parte dei consumatori. Probabilmente ne sapremo di più a fine mese: il 27 novembre infatti, Gamestop condividerà i propri risultati finanziari e in questa occasione potrebbe rivelare ulteriori dettagli riguardo le vendite di Xbox One X.