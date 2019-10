Xbox One X con Gears 5, Gold e Game Pass a poco meno di 300 euro su Amazon!

Offerta interessante su Amazon.it nel momento in cui scriviamo: Xbox One X Gears 5 Bundle con inclusi 14 giorni di prova Xbox LIVE Gold e un mese di abbonamento a Xbox Game Pass a poco meno di 300 euro, solo fino a esaurimento scorte.

Il pacchetto proposto da Microsoft include Xbox One X di colore nero con hard disk da 1 Terabyte, controller Wireless, Gears 5 (in formato digitale) e i download di Gears of War Definitive Edition, Gears of War 2, Gears of War 3 e Gears 4, oltre a 14 giorni di abbonamento Xbox LIVE Gold e un mese di iscrizione a Xbox Game Pass. Il prezzo? 299.99 euro!

Si tratta di un prodotto regolarmente venduto e spedito da Amazon.it e dunque potrete usufruire anche della spedizione rapida gratuita se siete abbonati ad Amazon Prime. L'offerta è valida fino ad esaurimento scorte, le quali potrebbero durare davvero pochissime ore considerando che si tratta di uno dei prezzi più bassi mai visti per un bundle Xbox One X con cinque giochi inclusi e abbonamenti di prova a Xbox Game Pass e Live Gold. Se siete interessati vi invitiamo ad approfittarne prima che sia troppo tardi.