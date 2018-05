Xbox One X: i giochi Xbox ottimizzati con supporto 4K e HDR sono oltre 200

Nelle ultime settimane la lista dei giochi ottimizzati per Xbox One X è cresciuta notevolmente e ad oggi si contano più di 200 giochi per Xbox One e Xbox 360 aggiornati per la più recente piattaforma della casa did Redmond.

L'elenco ufficiale diffuso da Microsoft contiene per la precisione 214 giochi, tra questi più di 170 girano in 4K nativi mentre 76 supportano anche l'HDR. Sul fronte delle terze parti, da segnalare in particolar modo l'ottimo supporto di Electronic Arts con 18 giochi mentre THQ Nordic segue a ruota con 15 titoli. Bethesda e Ubisoft occupano a parimerito il terzo posto del podio con 11 giochi mentre Microsoft svetta ovviamente su tutti con 29 giochi Xbox One e Xbox 360 migliorati per Xbox One X.

Tra i giochi ottimizzati per Xbox One X troviamo A Way Out, Burnout Paradise Remastered, Conan Exiles, Darksiders II, Dead Rising 4, Fortnite, FIFA 18, Gears of War 4, Forza Motorsport 7, Halo 5 Guardians, Injustice 2 e Killer Instinct, solamente per citarne alcuni.