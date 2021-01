Xbox One X HyperSpace Edition con Gears 5 in offerta da GameStopZing

GameStopZing presenta una nuova offerte legata al mondo Microsoft con Xbox One X HyperSpace Edition con Gears 5 in vendita a prezzo speciale solo fino al 31 gennaio, online e nei negozi.

Xbox One X HyperSpace Special Edition + Gears 5

Fino al 31 gennaio è possibile acquistare Xbox One X 1 TB HyperSpace Edition con Gears 5 a 379.98 euro anzichè 514,96 euro. Ovviamente è possibile risparmiare ulteriormente portando il proprio usato in negozio, secondo la seguente tabella:

Risparmia 150€ portando PS4 Pro/Xbox One X/Nintendo Switch

Risparmia 100€ portando PS4

Risparmia 70€ portando Xbox One S

Le promozioni sono riservate ai possessori della tessera GSZ+ (qualsiasi livello), per conoscere i punti vendita a voi più vicini vi invitiamo a utilizzare lo Store Locator sul sito di GameStopZing, vi basterà inserire il CAP o la città per avere subito l'elenco dei negozi aperti in zona, ricordatevi però che a causa del DPCM e delle normative di prevenzione per il Coronavirus gli orari potrebbero variare, così come le aperture dei singoli store, vi invitiamo dunque a chiamare il negozio di vostro interesse per essere certi che il prodotto sia disponibile e per controllare gli orari ed i giorni di apertura al pubblico.