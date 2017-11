Xbox One X: IHS Markit ha quasi raddoppiato le sue previsioni di vendita

Nel corso di un'intervista concessa a GamesIndustry.biz, Piers Harding-Rolls, Director of Research and Analysis Games presso IHS Markit, ha confermato che la compagnia di ricerche di mercato ha quasi raddoppiato le proprie previsioni di vendita dinel 2017.

"Il feedback sui pre-order per Xbox One X standard e la Project Scorpio Edition ci ha spinti a rivedere le nostre previsioni di vendita di Xbox One X nel 2017. L'edizione limitata di Xbox One X si è rivelata una mossa vincente, riuscendo a veicolare quello che sembra essere una robusta settimana di lancio nelle Regioni chiave. IHS Markit ha quindi incrementato le proprie previsioni da 500.000 a 900.000 unità".

Allo stesso modo, la compagnia crede che, al netto di questo possibile successo commerciale, non basterà Xbox One X per colmare il gap presente tra Microsoft e Sony, specialmente prendendo in considerazione l'andamento del mercato in Europa continentale.