Xbox One X: in arrivo il bundle con Metro Exodus e l'intera saga

Anno nuovo, nuovi bundle di console! Sulle pagine del Microsoft Store ufficiale è infatti apparsa la scheda che annuncia il nuovo bundle Xbox One X dedicato a Metro Exodus e agli altri due capitoli dell'apprezzata serie sparatutto post-apocalittica di Deep Silver e del team 4A Games.

L'offerta comprende infatti una fiammante Xbox One X in colorazione grigio-scura con hard disk da 1TB (con relativa cavetteria), un controller, un doppio codice per riscattare un mese di abbonamento a Xbox Game Pass e Xbox Live Gold e tre codici per effettuare il download di Metro Exodus, Metro Last Light Redux e Metro 2033 Redux. A quanto sembra, quindi, i tre giochi non saranno forniti in versione fisica ma solo in digitale.

Sin dal lancio, Metro Exodus rientrerà nel programma Xbox One X Enhanced e potrà fregiarsi delle migliorie garantite dalla console mid-gen di Microsoft come il supporto al 4K e all'HDR, più tutta una serie di aggiunte che spazieranno dalle texture ad alta definizione agli effetti di illuminazione dinamica evoluti.

Il bundle Xbox One X dedicato a Metro Exodus e agli altri due atti della trilogia FPS di Deep Silver può essere già prenotato sullo Store Microsoft al prezzo di 499,99 €. La spedizione della console sarà gratuita per chi deciderà di preordinarla direttamente dalle pagine dello store della casa di Redmond.

Il bundle dovrebbe arrivare il 15 febbraio, in concomitanza con il lancio di Metro Exodus su Xbox One, oltreché su PC e PlayStation 4.