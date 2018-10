Xbox One X in bundle con Forza Horizon 4 e Forza Motorsport 7 a 369 euro su Amazon!

Super prezzo per il bundle Xbox One X + Forza Horizon 4/Forza Motorsport 7 su Amazon: il pacchetto è ora in vendita a 369 euro anzichè 499.99 euro, con un risparmio pari a 130,99 euro sul costo di listino, uno degli sconti più importanti mai applicati alla console Microsoft.

Il bundle include una console Xbox One X 1 Terabyte, Controller Wireless, cavo di alimentazione, cavo HDMI, Forza Horizon 4 (Download), Forza Motorsport 7 (Download), 14 giorni di abbonamento a Xbox LIVE Gold e 30 giorni di abbonamento a Xbox Game Pass.

Acquista Xbox One X + Forza Horizon 4 su Amazon.it - 369 euro

Una confezione davvero ricca, proposta ad un prezzo davvero contenuto, se siete interessati vi consigliamo di approfittarne subito prima che sia troppo tardi, il bundle potrebbe andare soldout rapidamente già nel corso della giornata odierna, i pezzi a disposizione non sembrano essere molti.

Ricordiamo che con Xbox Game Pass avrete accesso ad oltre 100 giochi tra cui tutte le esclusive Microsoft come Forza Horizon 4, State of Decay 2, Sea of Thieves, Crackdown 3 (in arrivo a febbraio) e Ori and the Will of the Wisps (disponibile nel 2019).