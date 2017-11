Xbox One X in Giappone: console sold-out in preordine presso molti rivenditori

Il sito giapponese Game Watch ha voluto dare uno sguardo alla situazione dei preordini diin Giappone, scoprendo che ad oggi la console risulta sold-out in preordine presso tutti i più grandi rivenditori del paese come Yodobashi Camera, Bic Camera, Yamada Denki, Nojima e Joshin.

Quasi tutti i delle catene interpellati da Game Watch hanno fatto sapere di aver esaurito il primo stock già in preordine e di non avere disponibilità per ulteriori pezzi al day one. Yamada Denki e Bic Camera invece hanno alcune unità a disposizione dopo che i consumatori hanno cancellato il proprio preordine.

Tutti i negozianti, in ogni caso, accettano nuove prenotazioni anche se non sanno effettivamente quando riceveranno nuove scorte da Microsoft Japan. Considerando la non eccelsa diffusione di Xbox in Giappone, è probabile che la compagnia abbia distribuito poche unità di Xbox One X in vista del lancio.