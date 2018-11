Xbox One X in offerta su Amazon per il Cyber Monday!

Continuano le offerte del Cyber Monday di Amazon! Il noto sito di eCommerce propone per la giornata di oggi interessanti sconti sui bundle Xbox One X con Shadow of the Tomb Raider, Fallout 76 e Forza Horizon 4.

Sconto Xbox One X per il Cyber Monday

Xbox One X 1TB €399,99

Xbox One X 1TB + Shadow of Tomb Raider + 14GG Xbox Live Gold + 1 Mese GamePass €397,99

Xbox One X 1TB + PUBG €399,99

Xbox One X 1TB + Forza Horizon 4 + 14GG Xbox Live Gold + 1 Mese GamePass €397,99

Xbox One X 1TB White + Fallout 76 €379,99

Particolarmente interessante l'offerta su pacchetto Xbox One X Robot White con Fallout 76, colorazione a tiratura limitata che include anche un controller in tinta. Le offerte del Cyber Monday sono valide solo ed esclusivamente fino alle 23:59 di oggi, lunedì 26 novembre, se siete interessati approfittatene prima che i bundle tornino ad essere venduti a prezzo pieno!