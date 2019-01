Xbox One X in offerta su Amazon, scontati anche i bundle con Forza e Fallout 76

Interessante offerta su Amazon.it: Xbox One X viene proposta a prezzo scontato, così come i bundle dedicati a Forza Horizon/Motorsport e Fallout 76. Di seguito, tutte le promozioni attive, valide fino ad esaurimento scorte.

Xbox One X Forza Bundle (411.67 euro)

Questo ricco pacchetto include una console Xbox One X con hard disk da 1 Terabyte di colore nero, controller Wireless, Forza Horizon 4 (download), Forza Motorsport 7 (download), 14 giorni di abbonamento a Xbox LIVE Gold e un mese di abbonamento a Xbox Game Pass.

Xbox One X Fallout 76 Bundle (399.99 euro)

Include una console Xbox One X 1 Terabyte nella speciale colorazione Robot White a tiratura limitata, cavo HDMI, cavo di alimentazione, codice download per Fallout 76, un mese di abbonamento a Xbox LIVE Gold e 30 giorni di prova a Xbox Game Pass.

La confezione standard di Xbox One X (senza giochi inclusi) costa invece 405.70 euro, con un risparmio di oltre 90 euro sul prezzo di listino. Le offerte sono valide per un periodo limitato e comunque fino ad esaurimento score, se siete interessati vi consigliamo dunque di approfittarne subito prima che i due prodotti tornino in vendita a prezzo pieno.